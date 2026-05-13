ABD Başkan Donald Trump 'ın Çin ziyareti başladı.

2 günlük tarihi ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Trump, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ve X'in sahibi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bir heyetle birlikte Pekin'e indi.

Analistlere göre Trump, on yıla yakın bir süredir bir ABD başkanının Çin'e yaptığı ilk ziyarette, bazı anlaşmalar imzalamayı, dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle kırılgan bir ticaret ateşkesini sürdürmeyi hedefliyor.

Trump, Truth'ta yaptığı paylaşımda heyetinde bulunan iş insanlarına ve olası anlaşmalara itafen "Olağanüstü bir lider olan Başkan Şi'den, bu parlak insanların sihirlerini gösterebilmeleri için Çin'i 'açmasını' isteyeceğim," dedi.