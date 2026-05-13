Trump'ın Çin ziyareti başladı
13.05.2026 15:13
Son Güncelleme: 13.05.2026 15:23
ABD Başkan Donald Trump Air Force One'ın kapısında inerken selam veriyor
ABD Başkanı Trump, 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'e indi.
ABD Başkan Donald Trump'ın Çin ziyareti başladı.
2 günlük tarihi ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Trump, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ve X'in sahibi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bir heyetle birlikte Pekin'e indi.
Analistlere göre Trump, on yıla yakın bir süredir bir ABD başkanının Çin'e yaptığı ilk ziyarette, bazı anlaşmalar imzalamayı, dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle kırılgan bir ticaret ateşkesini sürdürmeyi hedefliyor.
Trump, Truth'ta yaptığı paylaşımda heyetinde bulunan iş insanlarına ve olası anlaşmalara itafen "Olağanüstü bir lider olan Başkan Şi'den, bu parlak insanların sihirlerini gösterebilmeleri için Çin'i 'açmasını' isteyeceğim," dedi.
Pekin'de asılan ABD ve Çin bayraklarının yanında eski Çin lideri Mao Zedong'un da portresi görülüyor
Trump'ın paylaşımı hakkında sorulan bir soruya Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'in "işbirliğini genişletmeye, farklılıkları yönetmeye ve çalkantılı dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik kazandırmaya" hazır olduğunu söyledi.
Trump'ın 2 günlük ziyaret programında Büyük Halk Salonu''nda bir resepsiyon, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Cennet Tapınağı'nın gezisi ve resmi yemeğin yapılması planlanıyor.
Ticaretin yanı sıra, görüşmelerde İran savaşı ve Çin'in hak iddia ettiği Tayvan'a ABD silah satışları gibi bir dizi hassas konun ele alınacağı belirtiliyor.