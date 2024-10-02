Trump'ın çıplak heykeli nerede? İki tonluk heykel kayıplara karıştı

Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin ABD seçimlerindeki adayı Donald Trump'ın çıplak şekilde tasvir edildiği heykel ortadan kayboldu.



28 Eylül'de Las Vegas'ın kuzeyindeki Interstate 15 üzerinde sergilenen heykelin betonarme demir üzerine köpükten yapıldığı, 13 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğu belirtilmişti.

"Çarpık ve Müstehcen" olarak adlandırılan heykelin ülkeyi dolaşacak bir tur projesinin parçası olduğu söylenmişti. Ancak heykelin yerleştirildiği yerde olmadığı öğrenildi.

Tura çıkmak için mi yoksa başka nedenlerle mi kaldırıldığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Serginin organizatörleri heykelin “eserin şeffaflık, kırılganlık ve siyasi figürlerin kamusal kişiliği üzerine cesur bir ifade” amacı taşıdığını belirtmişti.



Amerikalılar, Cumhuriyetçi başkan adayının çıplak heykelleriyle ilk kez karşılaşmıyor. 2016'da New York, San Francisco, Los Angeles, Cleveland ve Seattle'da 5 çıplak Trump heykeli ortaya çıkmıştı.