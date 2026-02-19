Trump'ın damadı Kushner, Gazze'nin yeniden inşa planını anlattı. "Gazze 10 yıla kadar kendini yönetecek"

Kushner, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Gazze'nin yeniden inşasının detaylarına yer veren görsel bir tanıtımın ardından konuşan Kushner, bunun, Gazze için yapılan çalışmaların "sadece küçük bir örneği" olduğunu söyledi.

Kushner, Gazze'nin geleceğine yönelik çalışmalara desteğini erken açıklayan tüm ülkelere teşekkür ederek "Bunları, geleceğin farklı olabileceğine gerçekten inanan ve ortaklık kurmak, itibarlarını, kaynaklarını, zamanlarını ve fikirlerini ortaya koyarak 'Kendi ülkelerimizde çözdüğümüz zorluklar bunlar' demek isteyen ülke grubu olarak görüyorum." diye konuştu.

Gazze'nin inşası için "7 milyar dolardan fazla" bir kaynak sağlandığı bilgisini paylaşan Kushner, "Burada gerçekten bir kaynak sorunumuz yok ancak herkesin desteğine ihtiyacımız olacak, sadece bunu iyi bir şekilde uygulamamız gerekiyor." dedi.