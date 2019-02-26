Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'e, Trump'ın uluslararası müzakereler konusundaki Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook da eşlik edecek. Bir süredir Ortadoğu turunda olan ABD heyeti Türkiye öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı ziyaret etti. Heyet, İsrail-Filistin arasında başlatmak istediği yeni barış planı için destek arayışında.



Heyetin, Türk yetkilerle gerçekleştireceği görüşmelerde, Ortadoğu'daki gelişmeler ve barış sürecinde atılması gereken adımların ele alınması bekleniyor. Kushner, Birleşik Arap Emirlikleri'nde verdiği bir röportajda, "ABD'nin planının 90'lardaki Oslo anlaşması da dahil, geçmişte sarfedilen gayretlerin üzerine inşa edileceğini" söylemişti.



Abd'nin planının, güvenlik, sınır, mülteci, Kudüs'ün statüsü gibi başlıkları kapsadığı belirtiliyor. Planın ayrıntılarının Nisan'da açıklanması bekleniyor.