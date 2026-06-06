Trump'ın damadının projesi halkı sokağa döktü. "Arnavutluk satılık değil"

Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da binlerce kişi sokağa çıktı. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenlendi.

Binlerce kişiyi sokağa dökense ABD Başkanı Donald Trump 'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı turizm projesi.

PROJE BÖLGESİ KORUMA ALTINDA

Kushner'in yatırım şirketi Affinity Partners ülkenin güneyindeki bakir kıyı şeridinde yapılması planlanan 1,4 milyar euroluk projede yer alıyor. Koruma altındaki bölge flamingolar, fokların ve deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanı.

Çevreciler ve pek çok bilim insanı da bu yüzden projenin ekolojik dengeyi geri dönülemez şekilde bozacağını savunuyor.

BAŞBAKANIN İSTİFASI İSTENİYOR

Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen protestocular hükümete tepkili.

Arnavutluk hükümeti ise yatırımı savunuyor. Ekonomi ve İnovasyon Bakanlığı, proje için çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlandığını ve Avrupa çevre direktiflerine tam uyum sağlanacağını açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise ABD basınına yaptığı açıklamada, projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Kimi zaman göstericilerle polisin karşı karşıya geldiği Arnavutluk'taki protestolar 30 Mayıs'ta başladı.

Trump'ın damadı Kushner, 2024 yılında Balkanlar'daki yatırımlarını açıklarken Arnavutluk'taki turizm projesinin yanı sıra Sırbistan'da ayrı bir projeyi de duyurmuştu. Ancak Belgrad'daki proje, yoğun protestoların ardından geçen yıl rafa kaldırıldı.