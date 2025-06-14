Trump’ın destekçileri arasında İsrail çatlağı: “Çok güçlü bir ihanet duygusu ve öfke var”

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel gerilim karşılıklı saldırılarla birlikte tırmanmaya devam ederken, Arap basınında çıkan bir değerlendirmede, yaşanan bu gelişmelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri ve kendisine yakın isimler arasında çatlağa sebep olduğuna işaret edildi.



El Cezire haber sitesinin değerlendirmesine göre, İsrail-İran çatışması, ikinci kez resmen göreve geldiğinde “tüm savaşları durdurma” taahhüdünde bulunan Trump’ın “barış güvercini” olma sözünü sınıyor. Yaşananların “Trump’ın tabanını böldüğü” yorumuna yer verilen habere göre, pek çok sağcı siyasetçi ve yorumcu, ABD Başkanı’nın İsrail’e olan koşulsuz desteğinin seçilmesine giden yolu açan “Önce Amerika” anlayışı ile uyuşmadığına dikkat çekiyor.



“İSRAİL’E ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYORLAR”



Diplomasi alanında çalışan ABD’li bir düşünce kuruluşu olan Quincy Enstitüsü’nün icra direktörü yardımcısı Trita Parsi, “Önce Amerika tabanının pek çok bölümünde çok güçlü bir ihanet duygusu ve öfke var çünkü ABD’nin bu tür savaşlara dahil olmasına ya da bunları desteklemesine gerçek anlamda karşı çıkıyorlar” dedi.



Parsi, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail’e büyük ölçüde şüphe ile yaklaşmaya başladılar; bu tür savaşların Cumhuriyetçi başkanlıkların başarısızlık haline gelmesine sebep olduğuna ve bunun daha geniş iç gündemlerinden taviz verilmesine yol açtığına güçlü bir şekilde inanıyorlar.”



“ABD, SAVAŞA AÇ İSRAİL HÜKÜMETİNİ DESTEKLEMEMELİ”



Pek çok ABD’li muhafazakar da İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları sorgulamaya başladı, ABD’nin “çıkarlarına hizmet etmeyen bir savaşın içine çekilmemesi” konusunda uyarıda bulundu.



Eski Fox News sunucularından olan ve Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Büyük Kıl” (MAGA) hareketinin önde gelen isimlerinden sayılan Tucker Carlson, ABD’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “savaşa aç hükümetini” desteklememesi gerektiğini söyledi.



Carlson, cuma günü “Tucker Carlson Network” yayınındaki sabah bülteninde, “Eğer İsrail bu savaşı yürütmek istiyorsa bunu yapmak için her türlü hakkı var. Egemen bir ülke ve istediğini yapabilir. Ama Amerika’nın desteğiyle değil…” diye konuştu.



İran ile savaşın “bir sonraki nesil terörizmi körükleyebileceği” iddiasında da bulunan Carlson, bunun aynı zamanda binlerce ABD’linin “yabancı bir gündem adına” ölmesi anlamına gelebileceğini sözlerine ekledi.



Bültende, ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Bu olasılıklardan herhangi birinin ABD için faydalı olmayacağını söylemeye gerek yok… Ama başka bir seçenek var: İsrail’i bırak. Bırakın kendi savaşlarını yürütsünler.”



“BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUM, BARIŞ…”



Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Amerikan halkının büyük çoğunlukla sonsuz savaşlara karşı olduğunu ve 2024 yılında Trump’a bu sebeple oy verdiklerini” söyledi.



Paul, “Başkan Trump’ı çizgisinde kalmaya, Amerika’yı birinci sıraya koymaya ve diğer ülkeler arasındaki herhangi bir savaşa katılmamaya çağırıyorum” diye konuştu.



Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de X hesabından saldırılara karşı olduğuna işaret eden bir paylaşım yaptı. Greene, “Barış için dua ediyorum. Barış” ifadelerini kullandı.



Cumhuriyetçi bir aktivist ve yorumcu olan Charlie Kirk de İran ile olası bir savaşa ilişkin şüphelerini dile getirerek, “Size hemen şu an şunu söyleyebilirim: MAGA tabanımız hiçbir şekilde savaş istemiyor” dedi. Podcast yayınında konuşan Kirk, “ABD’nin dahil olmasını istemiyorlar. ABD’nin buna müdahil olmasını istemiyorlar” gözleminde bulundu.

