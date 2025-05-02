Trump'ın doğum günü 6 binden fazla asker ve 50 helikopterle kutlanacak

Associated Press (AP) haber ajansının öğrendiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayındaki doğum gününde yapılacak olası bir askeri geçit töreni için ordu en az 6 bin 600 asker konuşlandıracak.

Ayrıca en az 150 araç, 50 helikopter, yedi bando ve muhtemelen birkaç bin sivilin kutlamaya katılacağı belirtiliyor.

AP tarafından elde edilen planlama belgeleri 29 ve 30 Nisan tarihlerini taşıyor ve kamuoyuna açıklanmadı. Bu belgeler, ordunun National Mall'da uzun zamandır planladığı 250'inci yıldönümü festivali ve yeni eklenen bir unsur olan Trump'ın uzun zamandır istediği ancak hala tartışılan büyük bir askeri geçit töreni için en son planını temsil ediyor.

Ordunun yıldönümü, Trump'ın 14 Haziran'daki 79'uncu doğum gününe denk geliyor.

Slaytlar herhangi bir fiyat tahmini içermese de bu büyüklükte bir geçit töreni düzenlemek muhtemelen on milyonlarca dolara mal olacak. Maliyetler arasında askeri araç, ekipman, uçak ve birliklerin ülkenin dört bir yanından Washington'a taşınması ve binlerce hizmet üyesinin beslenmesi ve barındırılması ihtiyacı da yer alıyor.

"HENÜZ NİHAİ KARAR ALINMADI"

Yüksek maliyetler Trump'ın ilk dönemindeki geçit töreni girişimini durdurdu ve ordunun son planlarının bir parçası olan tanklar ve diğer ağır araçlar şehir yetkililerinin yollara zarar verme endişelerini arttırdı.

Ordu sözcüsü Steve Warren dün yaptığı açıklamada, geçit töreni planları konusunda henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi.

Bir başka ordu sözcüsü Albay Dave Butler ise ordunun yıldönümü planları konusunda heyecanlı olduğunu belirtti.

Butler, şöyle konuştu: “Bunu tüm ulusun bizimle birlikte kutlayabileceği bir etkinliğe dönüştürmek istiyoruz Amerikalıların ordularını ve askerlerini tanımalarını istiyoruz. Bir geçit töreni bunun bir parçası olabilir ve bunun halihazırda planladıklarımıza mükemmel bir katkı olacağını düşünüyoruz.”

