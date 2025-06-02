Trump'ın doğum gününün faturası 45 milyon dolar

Amerikan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum günü nedeniyle düzenlenecek askeri geçit töreninin Washington DC sokaklarında 16 milyon dolarlık hasara yol açabileceğini tahmin ediyor.



14 Haziran'da düzenlenecek ve ordunun 250. yıl dönümünü kutlayacak olan geçit töreni başkanın 79. doğum gününde düzenleniyor ve yaklaşık 45 milyon dolara mal olacak. Bu fiyat etiketine tahmini hasar da dahil.



DEVASA GEÇİT TÖRENİ

Organizatörler, geçit töreninin 28 M1A1 tankı, 28 Bradley savaş aracı, 28 Stryker zırhlı savaş aracı ve topçu fırlatıcıları olmak üzere yaklaşık 130 araçtan oluşacağını söylüyor.



Başkentin üzerinden 50'den fazla helikopter uçuş gerçekleştirilecek ve 7 bin asker sokaklarda yürüyecek.



Ayrıca en az sekiz bando, üç düzine at ve iki katır olacak.



16 MİLYON DOLARLIK ZARAR BEKLENİYOR



NBC News'e göre Ordu, bölgedeki sokakların tüm onarım maliyetlerini karşılayacağını ve bunun 16 milyon dolar olacağını tahmin ediyor.



Tankların geçit töreni güzergahında döneceği yere 6 metre uzunluğunda kalın metal levhalar yerleştireceği ve bunun 3 milyon dolara mal olacağı daha önce açıklanmıştı.



BELEDİYE BAŞKANI ENDİŞELİ



Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, bu hafta başında tankların ve zırhlı araçların yol açabileceği hasarın boyutu konusunda "endişelendiğini" söylemişti.



Trump, bu ayın başlarında NBC News'in Meet the Press programına yaptığı açıklamada, 90 dakikalık geçit töreninin göz yaşartıcı maliyetine fazlasıyla değeceğini söylemişti.