Trump'ın ek gümrük vergilerine yargı engeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerine yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, bu vergilerin federal yasaları aykırı olduğuna hükmetti.



Mahkeme, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın başkana tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti.

TRUMP, TİCARET AÇIĞININ YÜZDE 78 AZALDIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, diğer şirketler ve ülkelere uygulanan gümrük vergileri sayesinde ülkesinin ticaret açığının yüzde 78 azaldığını iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ikinci döneminde Amerikan imalat sektörünü canlandırmak ve küresel ticaret dengesini ABD lehine çevirmek amacıyla Çin başta olmak üzere, birçok ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmıştı.

Trump, söz konusu adımları hem ekonomik bir koruma aracı hem de diplomatik bir pazarlık unsuru olarak kullanmıştı.

Trump'ın uyguladığı gümrük vergisi politikası küresel piyasaları sarsmış, ekonomik belirsizliği artırmış ve Kanada ile Avrupa Birliği gibi müttefikleriyle ilişkilerini germişti.

Trump yönetimi, uygulamaların ABD ekonomisini güçlendirdiğini savunurken söz konusu uygulamalar maliyetleri artırdığı ve müttefiklerle ekonomik gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle eleştirilmişti.