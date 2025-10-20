Trump'ın ekibi İsrail'de: İsrailli yetkililerle, anlaşmanın ikinci aşaması görüşüldü

İsrail ve Hamas arasında yaklaşık 10 gündür süren ateşkes pazar günü en kritik sınavını verdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta iki İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, bu olaydan Hamas'ı sorumlu tuttu ve Gazze'ye yönelik hava saldırıları başladı. İsrail bombardımanında çok sayıda Filistinli sivil öldü. İsrail ordusu, saldırıdan bir süre sonra ateşkesin devam ettiğini açıkladı ancak Gazze Şeridi'ne giren insani yardımlar durduruldu.

HAMAS SALDIRILARI ÜSTLENMEDİ

Şeridin güneyindeki Refah bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkes ihlâli yaparak askerlere saldırdığını öne sürdü ancak Hamas bu saldırıları üstlenmedi, ateşkese tamamen bağlı olduklarını açıkladı.



Bölgede İsrail tarafından silahlandırılan ve finanse edilen, Hamas karşıtı güçler bulunuyor.



WİTKOFF VE KUSHNER, İSRAİL'LE İKİNCİ AŞAMAYI GÖRÜŞTÜ



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrailli askeri yetkililerle, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını değerlendirdi.



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Witkoff ve Kushner, İsrail'e gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder ve İsrail Savunma Kuvvetleri Planlama Müdürlüğü Başkanı Eyal Harel ile bir araya geldi.



Habere göre, ABD'li yetkililer söz konusu toplantıda, ateşkes anlaşmasının Gazze'de uluslararası güçlerin konuşlandırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılmasıyla ilgili ikinci aşaması öncesi hazırlıkları görüştü.



İsrailli yetkililer ise hala Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde var olan tüneller konusunda endişelerini dile getirdi ve uluslararası güçlerin bu tünelleri yok etmesini istedi.



Witkoff ve Kushner ayrıca arabulucular Katar, Türkiye ve Mısır'ın, Refah'ta yaşanan ve 2 İsrail askerinin öldüğü olayla ilgili "saldırının Hamas tarafından yönetilmediği veya koordine edilmediği" yönündeki mesajını iletti.



İsrail tarafı ise "İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılması çalışmalarının hızlandırılması, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirerek cesetleri iade etmesi" isteklerini dile getirdi.



Haberde ayrıca, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının tüm cesetlerin iadesine ve Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğu bilgisi geçildi.

TRUMP: HAMAS LİDERLİĞİ ATEŞKESE UYUYOR

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'e yönelik son saldırının "Hamas liderliği değil, haydut unsurlar" tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Trump, "Hamas içindeki bazi asi gruplar ölümlere yol açtı. Hamas liderliğinin antlaşmaya uyduğunu düşünüyorum" dedi.



Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması için birçok adım attıklarını vurgulayan Trump, "Anlaşmaya uymazsa Hamas'ı ortadan kaldırırız" dedi.



Trump, gazetecilerin sorusu üzerine, "İsrail'e yeniden Gazze'ye girin demedim" ifadelerini kullandı.

İran'ın Hamas'a desteğinin sona erdiğini savunan ABD Başkanı, "Hamas konusu süratle halledilecek" ifadelerini kullandı.



"NETANYAHU ABD'NİN BASKISIYLA GERİ ADIM ATTI"

Tel Aviv yönetimi, dünkü saldırıların yanı sıra Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini de askıya almıştı.

Ancak Netanyahu yönetimi daha sonra geri adım atarak ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini, Gazze'ye insani yardımların girişine izin verileceğini duyurdu. İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD baskısıyla ateşkesi tehlikeye atan saldırıları durdurduğunu ve insani yardım girişine getirdiği yasağı kaldırdığını yazdı.

80 İHLÂL, 97 ÖLÜM

Gazze hükümeti, yaptığı güncel açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim’de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlâl gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in bu ihlallerle uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği, "Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğü" vurgulandı.

Açıklamada sivillere doğrudan ateş açıldığı, sivillerin gözaltına alındığı, havadan bombardımanlar gerçekleştirildiği bildirildi.

"GÜÇLÜ KARŞILIK VERECEĞİZ"

Netanyahu dün saldırıların ardından İsrail'in Hamas'a güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi.

İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak" diye konuştu.

NETANYAHU: 153 TON BOMBA ATTIK



İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkesi ihlal eden saldırılara ilişkin "İsrail Gazze'ye pazar günü 153 ton bomba attı" ifadesini kullandı.

KASSAM TUGAYLAR: BİR ESİRİN CENAZESİ DAHA TESLİM EDİLDİ



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde dün bulunan İsrailli bir esirin cesedini bu akşam saat 20:00'da teslim edeceklerini duyurdu.

Örgütten daha sonra yapılan açıklamada İsrailli esirin cesedinin Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim edildiği belirtildi.



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden söz konusu rehinenin cenazesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "İsrail, rehine cenazesini Kızılhaç'tan teslim aldı" denildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 13 esirin cesedini teslim etmişti.



Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.



İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.



İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.