Trump'ın ekibinden siber saldırı suçlaması: "İran iç yazışmalarımıza sızdı"

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ekibi, İran'ı kampanyalarına yönelik siber saldırı gerçekleştirmekle suçladı. Ekip, bazı iç yazışmalarının hacklendiğini ve bundan İran hükümetinin sorumlu tutulduğunu bildirdi. Geçtiğimiz günlerde Microsoft, İran hükümetiyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını açıklamıştı.

Trump'ın ekibinden siber saldırı suçlaması: "İran iç yazışmalarımıza sızdı"
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başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi adayı 'ın kampanya ekibi, bazı iç yazışmalarının hacklendiğini ve bundan hükümetinin sorumlu tutulduğunu söyledi. Ekip, Trump ile arasındaki geçmiş düşmanlıklara atıfta bulundu.

Microsoft ekibinden araştırmacılar, İran hükümetiyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının haziran ayında ABD seçimlerinde görev alan "üst düzey bir yetkilinin" hesabına girmeye çalıştığını duyurmuştu.

Bilgisayar korsanlarının eski bir siyasi danışmana ait bir hesabı ele geçirdiği ve ardından yetkiliyi hedef almak için kullandığı öne sürüldü. Söz konusu raporda hedeflerin kimlikleri hakkında ayrıntı verilmedi.

"İRAN'IN KARIŞMADIĞI BİR İÇ MESELE"

Microsoft'un bulgularına yanıt olarak İran'ın New York'taki BM misyonu, Reuters'a yaptığı açıklamada, siber yeteneklerinin "savunma amaçlı ve karşı karşıya olduğu tehditlerle orantılı" olduğunu ve siber saldırı düzenlemeyi planlamadıklarını söyledi.

İran'ın BM'deki temsilciliğinden yapılan açıklamada, "ABD başkanlık seçimi İran'ın karışmadığı bir iç meseledir" denildi.

TRUMP' DÖNEMİNDE İRAN'LA İLİŞKİLER

Eski başkan görevdeyken İran ile gergin ilişkiler yaşadı. Trump döneminde, Amerika Birleşik Devletleri 2020'de İran askeri komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü ve İran nükleer anlaşmasından çekildi.

Trump, Temmuz ayında bir suikast girişiminden kurtuldu. Suikastçının İran ile bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt olmasa da, CNN girişimden önceki ay ABD'nin Trump'a karşı bir İran komplosu hakkında istihbarata sahip olduğunu bildirmişti.

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