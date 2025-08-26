Trump'ın eli yine gündem oldu, Beyaz Saray'dan açıklama geldi

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: SIK SIK EL SIKIŞMA KAYNAKLI



Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde son dönemde görülen morluğun "sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden" kaynaklandığını duyurdu.



Trump'ın doktoru Sean Barbabella ise yaptığı açıklamada, "Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" dedi.



Trump'ın eski doktoru Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, Trump'ın "bu ülkenin gördüğü en sağlıklı başkan" olduğunu yineledi.



"KRONİK VENÖZ YETMEZLİK" TEŞHİSİ KONULMUŞTU



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu bildirmişti. Kronik venöz yetmezliğin özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durum olduğu aktarılmış, Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtilmişti.



Trump, şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlandığında da elinde makyaj olduğu görülmüştü. Geçen ay İskoçya'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'le görüştüğü sırada Trump'ın elinde makyaj dikkat çekmişti.