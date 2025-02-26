Trump’ın elleri gündemde: Sosyal medyada morluk tartışması

ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerinin son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sırasında ellerini kavuşturan Trump’ın sağ elinin üst kısmında büyük bir morluk olduğu fark edildi.



MORLUK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

NBC'de yer alan habere göre, sosyal medya kullanıcıları, morluğun damar içi enjeksiyonlardan, ince deriden veya yaşlanmaya bağlı etkilerden kaynaklanabileceğini öne sürdü. Öte yandan morluğun makyajla kapatılmaya çalışıldığı belirtildi.



Daha önce benzer bir durum, eski Başkan Joe Biden’ın elinde de görülmüş ve siyasi rakipleri tarafından gündeme getirilmişti.



TRUMP'IN SAĞLIĞI TARTIŞILIYOR

Trump, geçmişte sağlığıyla övünerek kendisinden 15 yaş küçük olan Barack Obama’dan bile daha sağlıklı olduğunu iddia etmişti. Ancak son görüntüleri, onun da yaşlanmaya bağlı sağlık sorunları yaşadığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.



Trump, 2023 sonunda yayımladığı sağlık raporunda kilosunu azalttığını ve sıkı bir diyet uyguladığını belirtmişti. Ancak raporda sağlık durumu hakkında net veriler yer almadı. Morluk tartışmaları, eski başkanların yaşlarına ve sağlıklarına ilişkin süregelen kamuoyu merakını bir kez daha gündeme getirdi.