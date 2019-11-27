Trump'ın eşi Melania yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump yaptığı bir konuşma sırasında protestoların hedefi oldu.



First lady Melania Trump uyuşturucuyla mücadeleye karşı kendi başlattığı bir girişimin toplantısına katılmak üzere Baltimore'a gitti.

Buradaki gençlik zirvesinde sahneye çıkan Melania Trump pek çok kişi tarafından yuhalandı. Konuşmasına devam eden first lady sahneden inerken de katılımcıların bazıları tarafından tekrar protesto edildi.

Melania Trump konuşmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada "bir demokraside yaşıyoruz ve herkesin kendi fikirleri olabilir, ancak ülkemizde ciddi bir kriz var ve ben çocukları uyuşturucunun tehlikeli sonuçları hakkında eğitmekten vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.