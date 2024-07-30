Trump'ın eşinin ağzından saldırı günü: Canlı olarak izledi

Eski first lady Melania Trump, bu ayın başlarında Pensilvanya'daki mitinginde bir silahlı saldırganın Donald Trump'ı neredeyse öldürdüğü anı anlatmakta hala zorluk çekiyor.
Trump, pazartesi günü yayınlanan bir röportajında, saldırının gerçekleştiği sırada eşinin mitingi canlı olarak televizyondan izlediğini söyledi.
Eski başkan, "Aslında bu konuda konuşamıyor bile, bu da sorun değil, çünkü bu onun benden hoşlandığı veya bana aşık olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.
"EN KÖTÜSÜNÜ DÜŞÜNDÜ"
O anları anlatırken, "Aşağıya indiğimde en kötüsünün yaşandığını düşündü" ifadelerini kullanan Trump, Gizli Servis'e yönelik eleştiri ve övgü dolu ifadeler kullandı.
Kısa mesajlar yerel polisin silahlı saldırgan Thomas Crooks'un şoke edici olaydan önce şüpheli davrandığının farkında olduğunu gösterince Gizli Servis daha da rezil olmuştu.
Trump, koruma biriminin Crooks'u durdurmak için yerel polisle daha iyi koordine olması gerektiğini söyledi.
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