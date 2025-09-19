"Trump'ın eşiyim" diyerek eve girmeye çalışan kadın tutuklandı

Palm Beach Post’un elde ettiği tutuklama raporuna göre olay 16 Eylül Salı günü öğleden sonra meydana geldi. Polis, Trump’a bir mektup bırakmaya çalışan “istenmeyen misafir” ihbarı üzerine malikaneye ulaştı. Kimbrell’in, ABD Gizli Servisi ajanlarına kendisini “Christy Renee Trump” olarak tanıttığı ve başkanı görmek istediğini söylediği belirtildi.



Olay sırasında Trump ve eşi Melania Trump, resmi ziyaret için İngiltere’deydi. Yetkililer, Kimbrell’in daha önce de Mar-a-Lago’ya girmeye çalıştığını, bu nedenle hakkında yazılı bir uyarı bulunduğunu açıkladı. Mahkeme kayıtları kadının evsiz olduğunu ortaya çıkardı.



Kimbrell, ertesi gün hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, sanığa Trump, Mar-a-Lago malikanesi ve Trump Uluslararası Golf Kulübü ile hiçbir temas kurmaması yönünde yasak getirdi. Ayrıca 30 gün içinde ruh sağlığı değerlendirmesine girmesine karar verildi ve alkol ile yasadışı veya reçetesiz ilaç kullanımına kısıtlama getirildi.

