Trump'ın eski avukatı Alina Habba ve Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi

Çorum FK Asbaşkanı ve Miller Holding CEO’su Turhan Mildon ile ABD Başkanı Donald Trump ’ın eski avukatı ve danışmanı olan Alina Habba ile ABD'nin New York kentinde dünyaevine girdi.



Alina Habba ile ABD'de görev yapan ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını ve ilişkinin ardından evlilik kararı aldıklarını söyleyen Mildon, "Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok" demişti.



Miller Holding ve grup şirketlerinin uluslararası faaliyetlerinde yöneticilik yapan iş insanı Turhan Mildon, bu sezon Süper Lig'e yükselen Ahlatçı Çorum FK'nın da asbaşkanlığını yürütüyor.



2021 ila 2024 yılları arasında Trump'ın çeşitli davalarda avukatlığını yapan Habba Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray’da danışman olarak görev almış, Mart 2025’te de New Jersey bölgesi geçici federal başsavcılığına getirilmişti.

SALON KİRASI, MÜZİK VE ÇİÇEKLER EN AZ 1 MİLYON DOLAR

Amerikan New York Times gazetesi, 42 yaşındaki Habba ile 29 yaşındaki Türk milyarder Mildon'un, New York'taki Waldorf Astoria'da düzenlenen ve adeta bir yıldızlar geçidini andıran düğünle dünyaevine girdiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre, otelin dördüncü katındaki balo salonunda düzenlenen törende; salon kirası, müzik ve dekorasyonda kullanılan çiçekler için en az 1 milyon dolar harcanmış olabileceği öne sürüldü.

ABD BAŞKANI TRUMP KATILMADI

ABD Başkanı Trump'ın katılmadığı törende, Trump’ın özel danışmanı ve iletişim danışmanı Margo Martin, FBI Direktörü Kash Patel ve ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ve boksun efsane ismi Mike Tyson da hazır bulundu.

Bu, Habba'nın da Mildon'un da üçüncü evliliği oldu.