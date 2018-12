İlişkili Haberler ABD halkı Trump’ın eski avukatı Cohen için para topluyor

New York federal mahkemesinin, Başkan Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen için, "başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak" da dahil çeşitli federal suçlardan dolayı 63 aya kadar hapis cezası istediği bildirildi.



Rusya soruşturmasında kritik bir dönemece girilirken Cohen ile ilgili federal soruşturma yürüten New York federal mahkemesi savcıları davayla ilgili bir dosyayı kamuoyuna açıkladı.



Dosyada Cohen'in, Rusya soruşturması bağlamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ve ekibi ile güçlü iş birliği yaptığına dikkat çekildi ancak yine de hakkındaki suçların ciddi olması dolayısıyla Cohen için 51 ile 63 ay arasında hapis cezası istendi.



Buna göre Cohen, "(Trump kastedilerek) Şahıs-1 ile evlilik dışı ilişki iddialarını kamuoyuna açıklaması muhtemel iki kadına susmaları için gizli olarak ve yasa dışı şekilde para ödenmesini organize etmekle" suçlandı.



Savcılık belgesinde bu durum, "seçimlerde oy kullanan seçmenin algısının yanlış yönlendirilmesi" olarak değerlendirildi ve 2016 başkanlık seçimlerine ciddi düzeyde etki eden bir unsur şeklinde tanımlandı.



MUELLER'DAN MAHKEME YARGICINA DOSYA



Öte yandan Özel Yetkili Savcı Mueller da gelecek hafta New York'taki davada kararını açıklaması beklenen mahkeme yargıcına Cohen'le ilgili belge sundu.



Belgede Mueller'ın, Cohen için savcılar tarafından istenen cezadan daha yüksek bir ceza talep etmeyeceğine dikkat çekildi.



Federal soruşturmayı yürüten yetkililere ilk başta yalan söylemekle suçlanan Cohen'in, Mueller ve ekibiyle önemli düzeyde iş birliği yaptığına işaret edilen belgede, Cohen'in sonraki görüşmelerinde daha önce yalan söylediğini kabul ettiği belirtildi.



Söz konusu belgede Cohen, Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için yasa dışı para ödemek, seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlandı.



New York federal mahkemesinin Cohen hakkındaki kararını 12 Aralık'ta açıklaması bekleniyor.



Cohen, hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul etmiş ve sonraki aylarda Mueller'ın ekibiyle toplam 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade vermişti.



Trump'ın, başkanlık seçimlerinden önce Rusya'da inşa etmeyi planladığı bir otelin 50 milyon dolar değerindeki teras katını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vermeyi önerdiği iddia edilmiş, Cohen'in bu konuda ilgili kişilere aracılık ettiği ileri sürülmüştü.



TRUMP'IN ESKİ KAMPANYA YÖNETİCİSİ HAKKINDAKİ DOSYA



Öte yandan Mueller'ın ofisi tarafından Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'la ilgili belgelerin de Washington'daki bölge mahkemesi yargıcına sunulduğu kaydedildi.



Söz konusu belgede Manafort'un bir Rus yetkili ile Trump yönetimi yetkilileri arasındaki temaslar hakkında federal yetkililere birden fazla kez yalan söylediği belirtildi.



Bu belgeye göre daha önce savcılıkla itiraf anlaşması yapan Manafort'un birden fazla konuda yalan söylediğinin ortaya çıkması, söz konusu anlaşmanın ihlali olarak nitelendirildi.



Diğer taraftan konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Manafort'un dosyasının Trump'la tamamen ilgisiz olduğunu" savundu. Sanders ayrıca Cohen dosyasıyla ilgili olarak dün ortaya çıkan hiçbir bilginin "yeni" olmadığını ve "Cohen'in daha önce de birçok konuda yalan söylediğini" ileri sürdü.