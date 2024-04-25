Trump'ın eski avukatına "seçimlere müdahale" davası

TRUMP'A GEORGIA'DA AÇILAN DAVA



Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından iddianame 14 Ağustos 2023'te kamuoyuna açıklanmıştı.



98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump, aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.



Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

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