Trump'ın eski danışmanı FBI'a teslim oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, hakkında "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla iddianame hazırlanmasının ardından Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) teslim oldu.



Amerikan basınında yer alan haberlere göre Bannon bu sabah, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim oldu ve burada gözaltına alındı.



Teslim olma anlarını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan Bannon, ABD Başkanı Joe Biden'a yüklenerek, "Biden rejimini her geçen gün daha da parçalıyoruz. Sizlerin gürültüye değil, mesaja odaklanmasını istiyorum" dedi.



67 yaşındaki Bannon'ın yerel saatle bugün öğleden sonra Washington DC'de federal mahkemeye çıkması bekleniyor.



ADALET BAKANLIĞI DAVA AÇMIŞTI



ABD Adalet Bakanlığı'ndan 12 Kasım'da yapılan açıklamada, 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrısı ve belge talebine yanıt vermemesi nedeniyle Bannon hakkında "Kongreyi tahkir" suçuyla dava açıldığı belirtilmişti.



ABD Kongresi'ndeki olaylara yönelik soruşturma için kurulan komitenin, 23 Eylül'de Bannon'ı ifadeye, 7 Ekim'e kadar ise istenilen belgeleri teslim etmeye çağırdığı ancak yanıt alamadığı için davayı "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla Adalet Bakanlığı'na havale ettiği kaydedilmişti.



ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığı'na havale eden bir tavsiye kararı almıştı.



Genel Kurul'da 202'ye karşı 229 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığı'na, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongre'ye sunmayan Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesinde bulunuluyor.



"KONGREYİ TAHKİR" SUÇU



ABD kanunlarına göre, Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor.



Bunun için Bannon’ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.



Söz konusu komite, geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.



Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu öne sürmüştü.