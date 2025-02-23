Trump'ın eski danışmanından Nazi selamı: Fransız liderden tepki

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı, beklenmedik bir krizle gündeme geldi. Eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, etkinlikte yaptığı konuşmanın sonunda Nazi selamına benzetilen bir hareket yaparak tartışmalara neden oldu.

Olayın ardından Fransız aşırı sağcı lider Jordan Bardella, tepki olarak kendi konuşmasını iptal etti.



Bannon’ın hareketi uluslararası çapta yankı uyandırırken, Bardella’nın kararı ve ikili arasındaki sert açıklamalar, siyaset sahnesinde yeni bir gerilime işaret etti.

Bannon, etkinlikte kalabalığa mücadele çağrısı yaparken, selamlamasının Nazi ideolojisini çağrıştırdığı yönünde eleştiriler aldı. O anlara ait görüntüler hızla yayılarak tepki çekti.



BARDELLA'DAN SERT TEPKİ



Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella, Bannon’ın hareketine sert tepki göstererek, etkinlikte konuşma yapmaktan vazgeçti. Bardella, “Konuşmacılardan biri provokasyon amacıyla Nazi ideolojisini ima eden bir harekette bulundu, bu nedenle konuşmamı iptal ettim” ifadelerini kullandı.



BANNON'DAN BARDELLA'YA AĞIR SÖZLER



Bardella’nın tepkisine öfkelenen Bannon, Fransız haftalık gazetesi Le Point’e verdiği demeçte, Bardella için “Küçük bir çocuk, bir erkek değil. Fransa’yı yönetmeye layık değil” şeklinde sert açıklamalarda bulundu. Ayrıca yaptığı hareketin herhangi bir siyasi anlam taşımadığını ve sıkça kullandığı basit bir el sallama biçimi olduğunu savundu.



ELON MUSK DA BENZER TEPKİLER ALMIŞTI



Benzer bir tartışma, geçtiğimiz dönemde milyarder iş insanı Elon Musk’ın yaptığı bir hareketle gündeme gelmişti. Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına atanan Musk, eleştirilere karşı çıkarak, “Daha iyi kirli numaralara ihtiyaçları var. Herkese Hitler diyerek saldırmalarından bıktım” ifadelerini kullanmıştı.



Bannon’ın hareketi ve Bardella’nın tepkisi, uluslararası siyaset sahnesinde yankı uyandırmaya devam ediyor.

