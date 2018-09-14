Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.



Daha önce Virginia'da 8 ayrı suçtan mahkum olan Manafort'a başkent Washington'da da yeni suçlamalar yönetilmişti.



Özel savcı Mueller'ın ofisinden yapılan açıklamada Manafort'un ABD'ye karşı ve adaleti engellemek için komplo kurmak suçlarını kabul ettiği belirtildi.



Ülkede seçimlere iki ay kala gelen bu anlaşma haberinin ABD Başkanı Trump'ın başını ağrıtabileceği ifade ediliyor. Manafort geçen ay mahkum edildiğinde ABD Başkanı kendisini anlaşma yoluna gitmediği için övmüştü.

Yine Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani hafta içinde Politico'ya yaptığı açıklamada Manafort'un savcıyla bir anlaşma yoluna gitmeyeceğini düşündüğünü söylemişti.