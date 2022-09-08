Trump'ın evinde 'Nükleer belgeler bulundu' iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinde ele geçirilen belgeler yeniden gündemde. Washington Post gazetesinin özel haberine göre Trump'ın devlet arşivine göndermediği belgeler arasında 'aşırı gizli' olanlar da var. Bunlar arasında başka bir ülkenin nükleer bilgilerini içeren bir dosyada yer alıyor.

Haberler - NTV 08.09.2022 - 06:57

Trump'ın evinde 'Nükleer belgeler bulundu' iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı 'ın Beyaz Saray'dan Florida'daki malikanesine gönderdiği belgeler inceleniyor.

Amerikan Washington Post gazetesi, özel haberiyle konuyu yeniden gündeme taşıdı. Habere göre belgeler arasında sadece birkaç kişinin erişim iznine sahip olduğu 'aşırı gizli' bilgiler içerenler de var.

Trump'ın evinde 'Nükleer belgeler bulundu' iddiası - 1

300 GİZLİ BELGE ÇIKARILDI

Bu yıl içinde Florida'daki malikaneden 300'den fazla gizli belge çıkarıldı.
184 dosya 15 kutu içinde Ocak ayında Devlet Arşivi'ne gönderilmişti.
38 dosya daha Haziran'da Trump'ın avukatı tarafından teslim edildi.

Federal Soruşturma Bürosu FBI, 8 Ağustos'ta, mahkeme kararıyla malikanede arama yaptı. O aramada da, Trump'ın hala teslim etmediği 100'den fazla dosya bulundu. Dosyalar, FBI ajanları ve savcılar tarafından inceleniyor.

Gizli, çok gizli ve aşırı gizli dosyaların hükümet gözetiminden çıkarılmış olmasının yarattığı güvenlik riskleri değerlendiriliyor.

Trump'ın evinde 'Nükleer belgeler bulundu' iddiası - 2

SADECE BAŞKAN'IN GÖREBİLECEĞİ KADAR GİZLİ

Washington Post, dosyaların gizliliğini anlatmak için 'bazılarının doğrudan FBI ajanları ya da savcı tarafından görülmesinin uygun görülmediğini' yazdı.

Habere göre bazı dosyalar, sadece Başkan'ın ve bakanların görebileceği kadar gizli. Üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin bile görmesine izin verilmeyen belgeler de var. Bunlar arasında bir yabancı ülkenin nükleer bilgilerini içeren dosya yer alıyor.

Bazı dosyaların ise kesinlikle başka bir ülkenin eline geçmemesi gerektiği belirtiliyor. 

Söz konusu dosyaların, istihbarat birimine ait bir tesiste, özel güvenlikli bir alanda, kilit altında tutulması gerekiyor.

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