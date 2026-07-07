Trump'ın fast-food sevdası bitmiyor. Milyar dolarlık uçakta "Amerikan klasikleri"

Trump'ın 1 Temmuz 2026 tarihinde ilk resmi seyahatini gerçekleştirdiği ve "VC-25B Bridge" olarak adlandırılan bu geçici başkanlık uçağı, Katar hükümetinin ABD'ye devrettiği Boeing 747-8 tipi uçaktan dönüştürüldü.

Uçağın ham piyasa değeri yaklaşık 400 milyon dolar olarak gösteriliyor. L3Harris şirketi tarafından gerçekleştirilen güvenlik, şifreli haberleşme sistemleri, füze savunma donanımları ve askeri komuta merkezi modifikasyonlarının ardından uçağın toplam dönüşüm maliyetinin 900 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasına ulaştığı tahmin ediliyor.

Beyaz Saray ve resmi makamlar dönüşüm bütçesinin 400 milyon doların altında kaldığını açıklarken, Kongre üyeleri ve bağımsız askeri analiz uzmanları maliyetin çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

Bu geçici uçak, asıl yeni "Air Force One" programı kapsamındaki iki adet Boeing VC-25B teslim edilene kadar hizmet verecek.

Gecikmeler ve artan enflasyon sebebiyle toplam maliyeti 5 milyar doları aşan asıl yeni filonun ilk uçağının 2027 yılında, ikincisinin ise 2028 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

Trump ve heyetini taşıyan uçağın, Türkiye saatiyle 14:00 sularında yeni Ankara Havalimanı'na teker koyması bekleniyor.

NATO Zirvesi boyunca yoğun güvenlik önlemleri altında çalışmalarını sürdürecek olan ABD delegasyonuna eşlik eden heyet, bu uçuşla birlikte yeni geçici başkanlık uçağının ilk uzun menzilli operasyonlarından birini deneyimlemiş oldu.