Trump'ın Filistin çağrısına Mısır ve Ürdün'den tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır ve Ürdün'e "Filistinlileri alın" çağrısına tepkiler sürüyor.



Mısır Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek verdi.

"Filistin halkının meşru haklarına ve uluslararası insani hukuk ilkelerine bağlı kalmasına desteğimiz devam ediyor." denildi.



Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılması "Kabul edilemez" olarak tanımlandı.



Mısır Dışişleri açıklamasında iki devletli çözüm vurgusu da yaptı.



Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi de Filistinlilerin tehcit edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini açıkladı.



Safedi, "Filistin sorununun çözümü Filistin'dedir. Ürdün Ürdünlülerin, Filistin Filistinlilerindir." dedi.

ARAP BİRLİĞİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Arap Birliği'nden de Trump'ın sözlerine tepki geldi. Yazılı bildiride "İnsanların zorla yerinden edilmesi ve topraklarından sürülmesi etnik temizliktir" denildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA



Hamas da yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları "Soykırım" olarak adlandırıldı. "Halkımızın topraklarından çıkarılması ya da sürülmesine yönelik her türlü planı kesinlikle reddediyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ve Ürdün'ün daha fazla Filistinliyi topraklarına kabul etmesi gerektiğini açıklamıştı.



Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Trump, Gazze'yi "yıkım alanı" olarak nitelemişti.



Trump, selefi Joe Biden döneminde, sivil halk üzerindeki etkileri nedeniyle teslimatı askıya alınan bin kiloluk bombaların İsrail'e gönderilmesine yeşil ışık yaktı.



Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze ateşkesini gözlemlemek için Çarşamba İsrail'e gideceği duyuruldu.



