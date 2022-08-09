Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını

Son dakika haberi! ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı.



Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.



Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. "Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur" dedi.



Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, "Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi" suçlamasında bulundu.



Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, "Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.



TRUMP'IN EVİ NEDEN BASILDI?

FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir" değerlendirmesinde bulundu.



Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.



ABD Başkanı olduğu dönemde Trump'ın erişiminde bulunan 15 kutu belgenin halen iade edilmediği ifade ediliyor.



Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.



FBI'ın baskın yaptığı Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago adlı evi

"WATERGATE" SKANDALINA BENZETTİ

Diğer taraftan Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan "Watergate" skandalına benzetti.



EKSİK KAYITLAR

Öte yandan, Şubat ayında arşivci David Ferriero, ABD Meclisi milletvekillerine Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin 2021 boyunca 15 kutu kaydın iadesi hakkında Trump ile iletişim halinde olduğunu söyledi.

Ferriero, o sırada Ulusal Arşivler'in hala bir envanter yürüttüğünü, ancak bazı kutuların "sınıflandırılmış ulusal güvenlik bilgileri olarak işaretlenmiş" öğeler içerdiğini açıkladı.



Trump daha önce bazı kayıtları arşivlere iade etmeyi kabul ettiğini doğrulayarak bunu "sıradan ve rutin bir süreç" olarak nitelendirdi. Ayrıca arşivlerde "hiçbir şey 'bulunmadığını' iddia etti.

Konuya yakın bir kaynak, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Trump'ın Florida mülküne götürdüğü kayıtlara ilişkin erken aşamada bir soruşturma başlattığını söyledi.



Trump'ın gelini Lara Trump ise ABD'nin eski başkanının yalnızca yasal olarak almaya yetkili olduğu hatıraları aldığını öne sürdü.



Lara Trump, Fox News'e verdiği demeçte, "Bakın, kayınpederim, herkesin bildiği gibi, gazete ve dergi kupürleri ile fotoğraflar gibi Beyaz Saray'dan alma sahip olduğu belgeleri saklamayı severdi" dedi.

TRUMP DESTEKÇİLERİ TOPLANDI



Öte yandan, onlarca Trump destekçisi, Mar-a-Lago yakınlarında toplandı. Polis arabaları sokağa park etti. Polis memurları trafiği yönlendirirken ve Trump destekçilerini kapılardan uzak tutarken ışıklar yanıp söndü.

