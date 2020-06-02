Trump'ın G-7 Zirvesi'nde "Putin" planı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G-7 Zirvesi'ne davet edilmesini istediği ancak bu talebin İngiltere ve Kanada tarafından kabul görmediği iddia edildi.

ntv.com.tr 02.06.2020 - 13:02

donald trump putin g-7 zirve020620.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını, küresel petrol piyasalarındaki son durum ve uzay çalışmalarında işbirliği ele alındı.

Görüşme sonrası Kremlin'den bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'e eylül ayında ABD'de yapılması planlanan G-7 Zirvesi'ne Rusya, Avustralya, Hindistan ve Güney Kore'yi davet etmeyi planladığı belirtildi. Ancak Putin'in G-7 Zirvesi'ne davet edilmesine İngiltere ve Kanada'nın karşı olduğu ileri sürüldü.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de yapılması planlanan G-7 Zirvesi'ne Putin'in davet edilmesini planlıyordu. Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel corona virüs salgını nedeniyle dünyanın içinde bulunduğu durumu gerekçe göstererek G-7 Zirvesi'nde yer almayacağını duyurdu. Merkel'in bu tavrı nedeniyle Trump'ın Putin'i davet etme planı boşa çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump G-7 Zirvesi'nin eylül ayında BM Genel Kurulu toplantısından önceki hafta sonu yapılmasını planlıyor.

Trump, G-7 ülkelerine Rusya, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore'nin eklenerek G-10 ya ada G-11 olarak yapılmasını öneriyor. ABD Başkanı Donald Trump bu hamlesiyle, Çin'e karşı yeni bir ittifak kurmayı hedefliyor.

BM Genel Kurul toplantısının 20 Eylül'de ABD'nin New York kentinde yapılması planlanıyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...