Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını, küresel petrol piyasalarındaki son durum ve uzay çalışmalarında işbirliği ele alındı.



Görüşme sonrası Kremlin'den bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'e eylül ayında ABD'de yapılması planlanan G-7 Zirvesi'ne Rusya, Avustralya, Hindistan ve Güney Kore'yi davet etmeyi planladığı belirtildi. Ancak Putin'in G-7 Zirvesi'ne davet edilmesine İngiltere ve Kanada'nın karşı olduğu ileri sürüldü.



Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de yapılması planlanan G-7 Zirvesi'ne Putin'in davet edilmesini planlıyordu. Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel corona virüs salgını nedeniyle dünyanın içinde bulunduğu durumu gerekçe göstererek G-7 Zirvesi'nde yer almayacağını duyurdu. Merkel'in bu tavrı nedeniyle Trump'ın Putin'i davet etme planı boşa çıktı.



ABD Başkanı Donald Trump G-7 Zirvesi'nin eylül ayında BM Genel Kurulu toplantısından önceki hafta sonu yapılmasını planlıyor.



Trump, G-7 ülkelerine Rusya, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore'nin eklenerek G-10 ya ada G-11 olarak yapılmasını öneriyor. ABD Başkanı Donald Trump bu hamlesiyle, Çin'e karşı yeni bir ittifak kurmayı hedefliyor.



BM Genel Kurul toplantısının 20 Eylül'de ABD'nin New York kentinde yapılması planlanıyor.