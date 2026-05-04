Trump'ın Gazze Barış Kurulu temsilcisi İsrail ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Gazze Barış Kurulu'nun Gazze Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov, Filistin konusunu ele almak üzere üst düzey İsrailli yetkililerle görüşecek.

Times of Israel'e göre, görüşmeler sırasında Mladenov'un İsrail 'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamaları hafifletmesini ve oradaki askeri operasyonlarını sınırlamasını istemesi bekleniyor.

İsrail ziyaretinden önce Mladenov Mısır'da Hamas ile Trump'ın Gazze ateşkes planının uygulanması konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti.

İki taraf arasındaki görüşmelerin içeriği hakkında herhangi bir ayrıntı verilmezken İsrail medyası Mladenov'un Hamas'la silahsızlanma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti.

Times of Israel'e göre Hamas, silah meselesinin ancak Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak bir çerçeve içinde ele alınabileceği konusunda ısrar etti.