Trump'ın Gazze Barış Kurulu temsilcisi İsrail ile görüşecek
04.05.2026 14:49
Gazze Barış Kurulu'nun imza töreninde liderler bir araya gelmişti
Trump'ın Barış Kurulu Özel Temsilcisi, Gazze'ye Yardım Kısıtlamalarının Hafifletilmesi Konusunda İsrailli Yetkililerle Görüşmeye Hazırlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'nun Gazze Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov, Filistin konusunu ele almak üzere üst düzey İsrailli yetkililerle görüşecek.
Times of Israel'e göre, görüşmeler sırasında Mladenov'un İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamaları hafifletmesini ve oradaki askeri operasyonlarını sınırlamasını istemesi bekleniyor.
İsrail ziyaretinden önce Mladenov Mısır'da Hamas ile Trump'ın Gazze ateşkes planının uygulanması konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti.
İki taraf arasındaki görüşmelerin içeriği hakkında herhangi bir ayrıntı verilmezken İsrail medyası Mladenov'un Hamas'la silahsızlanma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti.
Times of Israel'e göre Hamas, silah meselesinin ancak Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak bir çerçeve içinde ele alınabileceği konusunda ısrar etti.
Gazze Barış Kurulu'nun Gazze Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov
GAZZE BARIŞ KURULU NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı.
Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.
Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.