Trump'ın Gazze planı hakkında ne bilmemiz gerekiyor. Gazze'ye barış gelecek mi? Planın özetine yakından bakalım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 20 maddelik Gazze Planını kabul ettirdi.

Plana göre, Gazze'de İsrail işgalinin sonlandırılması buna karşılık da Hamas'ı rehineleri teslim etmesi ve silah bırakması gerekiyor.

TRUMP'IN GAZZE PLANIN ANA MADDELERİ

Plan 20 maddeden oluşuyor. Trump Netanyahu görüşmesi öncesinde sızan plan 21 maddediydi.

Planın en önemli maddeleri şöyle;

- Plana göre Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, terörden arındırılmış bölge olacak.



- Bölge, Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecek.

- İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek.

- Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.

- Gazze, geçici olarak teknokratlardan oluşacak Filistin komitesince yönetilecek.

- Komiteye Trump başkanlık edecek, diğer üyeler daha sonra ilan edilecek.

- İsrail Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyecek.

Planın tüm maddelerine buradan ulaşılabilir.

NETANYANU KABUL EDERKEN TEHDİT ETTİ

Netanyahu, ABD Başkanı'nın Gazze planıyla barışın "yayılacağını" ileri sürdü.



Netanyahu, "Sayın Başkan, Hamas planınızı reddederse ya da sözde kabul edip sonra karşı gelecek her şeyi yaparsa İsrail işi kendi başına bitirecek. Bu kolay ya da zor yoldan yapılabilir. Ancak yapılacak." dedi.



Öte yandan Netanyahu, Birleşmiş Milletlerde birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının "Terörizmi ödüllendirdiğini ve İsrail'in varlığını tehdit ettiğini." savundu.

Netanyahu, plan kapsamında Trump'ın da bulunacağı "Barış Kurulu"na ilişkin, "Bu uluslararası kurul başarılı olursa, savaşı kalıcı olarak sona erdirmiş olacağız." iddiasında bulundu.



İsrail'in, Gazze'nin "silahsızlandırılmasıyla" orantılı olarak bölgeyi askerden arındıracağını ancak ordunun belirsiz bir süre boyunca güvenlik çeperi içinde bulunacağını öne süren Netanyahu, "Gazze'de barışcıl sivil bir idare olacak, bu idare Filistin yönetimi ve Hamas tarafından yönetilmeyecek." dedi.

BÖLGE ÜLKELERİ PLANA SICAK BAKIYOR

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ateşkes planını memnuniyetle karşıladı

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabaları desteklediklerini ve ABD’nin barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyduklarını belirtti.

İSRAİL KATAR'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Görüşme sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi arayarak başkent Doha'ya yönelik saldırı için özür dilediği anlaşıldı.



ABD-KATAR- İSRAİL ÜÇLÜ MEKANİZMASI



Beyaz Saray'ın görüşme sürerken yaptığı açıklamada "Trump, Netanyahu ve Katar Başbakanı Al Sani ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." denildi.



"Başkan, yıllardır süren karşılıklı kırgınlıklar ve yanlış anlaşılmaların ardından İsrail-Katar ilişkilerini olumlu bir yola sokma arzusunu ifade etti." bilgisi verilen açıklamada, "Liderler, Başkan'ın üçlü bir mekanizma kurulmasını önerisini kabul etti." ifadesine de yer verildi.

Planın en önemli bölümünü Hamas'ın kararı oluşturuyor. Hamas, dün yaptığı açıklamada, planın yazılı halini görmek istediklerini söylemişti.