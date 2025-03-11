Trump'ın Gazze planındaki kilit isim: Filistinli bir işadamı!

The Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hamas'la görüşmeler yürüten ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Gazze’nin geleceği konusunda Filistinli ünlü işadamı Beşar el-Mısri’ye danıştığı öne sürüldü.



Trump'ın Gazze'ye ilişkin planında kendisini kilit bir oyuncu olarak konumlandıran Masri'nin, Boehler'in danışmanı olduğu hatırlatıldı.

SEYAHATLARDE ÖZEL UÇAĞI KULLANILIYOR



Hamas'la yürütülen görüşmeler de dahil olmak üzere Boehler'in bölgeyi ziyaretlerinde, Masri'nin özel uçağını kullandığı ve Filistinli işadamının kendisine eşlik ettiği aktarıldı.



Haberde, Gazze'nin yeniden inşası çabalarına öncülük edebilecek isimlerden biri olarak öne çıkan Masri'nin, Hamas ya da Filistin yönetimi ile bağı olmayan pragmatik bir figür olarak öne çıktığı belirtildi.

"GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEK KİŞİ"



Masri daha önce verdiği bir röportajda, "Şimdi dünya Gazze'de yaşananları izlerken şu soru akla geliyor: Gazze'yi yeniden inşa edecek kişi Masri mi olacak?" ifadelerini kullanmıştı.



Filistin'in Nablus kentinde doğan milyarder işadamı Masri, işgal altındaki Batı Şeria'da hayata geçirilen en büyük proje olan Ravabi kentinin yatırımcısıydı.



BİR AYAĞI HER İKİ DÜNYADA DA OLAN MİLYARDER



Masri sıradan bir işadamı değil. Batı Şeria'da planlanan ilk Filistin şehri olan Rawabi'nin arkasındaki isim ve İsrail de dahil olmak üzere Ortadoğu'da geniş bir yatırım portföyüne sahip.

Tecrübeli bir girişimci olan Masri, Trump ile iş dünyasına yönelik bir yaklaşımı paylaşıyor ve bu da onu yönetimin bölgeye yönelik ekonomik vizyonuna doğal bir uyum haline getiriyor.

GENÇLİĞİNDE FİLİSTİN PROTESTOLARINA KATILMIŞ



Gençliğinde İsrail karşıtı protestolara katılmış olan geçmişine rağmen Masri bugün Hamas ya da Filistin Yönetimi ile hiçbir bağı olmayan pragmatik bir figür olarak görülüyor.

Nablus doğumlu bir Filistinli ve ABD vatandaşı olarak sahip olduğu çifte kimlik ona benzersiz bir konum kazandırdı: Filistinli iş çevrelerinde nüfuzunu korurken Amerikan yönetimi tarafından da geniş kabul görüyor.



MASRİ, GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINA ÖNCÜLÜK EDEBİLİR Mİ?



Masri'nin zenginliği, iş zekası ve siyasi tarafsızlığı onu Gazze'de savaş sonrası yeniden inşa çabalarına öncülük etmek için birincil aday haline getiriyor.

Masri ailesi uzun zamandır bölgedeki büyük yatırım projelerinde yer alıyor.



Boehler'in sözcüsü Masri'nin ABD'nin bölge stratejisindeki rolü hakkında yorum yapmayı reddetti.

