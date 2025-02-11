Trump'ın Gazze planı: Ürdün'den destek!

Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, Gazze'yi devralma planı duyurmuştu.

Ürdün Kralı Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, "Filistinliler Gazze dışında bir yerde güvenle yaşayacaklar. Bu konuda bir şeyler yapabileceğimizi biliyorum." dedi.

Gazze'yi alıp yöneteceklerini söyleyen Trump, "Ürdün ve Mısır'da Filistinlilerin yaşayabileceği bölgeler olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Mısır'ın konu ile ilgili planını görmek için beklemek gerektiğini belirten Kral Abdullah ise, "Ürdün olarak hasta durumda olan 2 bin çocuğu ükleye kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAMAS'A TEHDİT

Hamas'ın tüm rehineleri bırakması için Cumartesi gününe kadar süresi olduğunu vurgulayan Trump, "Yoksa her şey biter." dedi.