Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" sözlerine dünyadan tepkiler yükselmeye başladı

Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözlerine dünya kamuoyundan tepkiler yükseliyor.



ABD Başkanın basın toplantısında "Suudiler Filistin Devleti talep etmiyor" sözlerini sarf etmişti. Uluslararası alandan ilk tepki bu sözlerden sonra Suudi Arabistan'dan geldi.



Suudi Arabistan, "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistinliler konusundaki duruşumuz müzakere edilemez." açıklamasında bulundu.



Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise, "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" açıklamasını yaptı.



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de bir açıklama yayınlayarak, Gazze'de iki devletli çözümü desteklediklerini ve duruşlarının değişmediğini ifade etti.



Öte yandan ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, "Trump Ortadoğu'ya Gazze'nin 10-15 yıl yaşanılmaz olacağını söylüyor" açıklamasını yaptıktan sonra ABD Başkanı'nın İsrail'e mühimmat tedariği sağlayan başkanlık emirlerini imzaladığını açıkladı.

