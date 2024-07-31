Trump'ın gelini, Harris'i çöp torbasına benzetti

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi Eş Başkanı ve Donald Trump'ın gelini Lara Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i lüks bir "çöp torbasına" benzetti.
Lara Trump, "ana akım medyanın tarihi yeniden yazmaya çalıştığını" söyleyerek, "Kamala Harris'i destekleme ve onu Amerikan halkına inanılmaz bir siyasi figür olarak satma çabalarını görmek inanılmazdı" ifadelerini kullandı.
Eski başkanın gelini şu ifadeleri kullandı:
"Bana şunu hatırlatıyor. Çok ünlü bir tasarımcının tasarladığı bir çanta vardı. Bu birkaç yıl önceydi. Kelimenin tam anlamıyla bir çöp torbasıydı, ancak bunu insanların gerçekten satın alacağını düşünerek 2 bin dolara sattılar. Kamala Harris'te de benzer bir durum var."
ÇÖP POŞETİ ÇANTA
Trump, konuşmasında Balenciaga'nın "Çöp Poşeti"nden bahsediyor gibi görünüyordu.
Bin 790 dolara satılan çanta, lüks markanın 2022 kış koleksiyonunda ilk kez görücüye çıktı. Çantayı tanıtan açıklamada, "Çöp Poşeti bir çöp poşetinden esinlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Balenciaga'nın kreatif direktörü Demna çantayla ilgili, "Dünyanın en pahalı çöp torbasını yapma fırsatını kaçıramazdım, çünkü kim moda skandallarını sevmez ki?" demişti.
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