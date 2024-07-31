Trump'ın gelini, Harris'i çöp torbasına benzetti

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi Eş Başkanı ve Donald Trump'ın gelini Lara Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i lüks bir "çöp torbasına" benzetti.



Lara Trump, "ana akım medyanın tarihi yeniden yazmaya çalıştığını" söyleyerek, "Kamala Harris'i destekleme ve onu Amerikan halkına inanılmaz bir siyasi figür olarak satma çabalarını görmek inanılmazdı" ifadelerini kullandı.



Eski başkanın gelini şu ifadeleri kullandı:



"Bana şunu hatırlatıyor. Çok ünlü bir tasarımcının tasarladığı bir çanta vardı. Bu birkaç yıl önceydi. Kelimenin tam anlamıyla bir çöp torbasıydı, ancak bunu insanların gerçekten satın alacağını düşünerek 2 bin dolara sattılar. Kamala Harris'te de benzer bir durum var."

