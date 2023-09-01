Trump'ın Georgia'da seçimlere müdahaleyle suçlandığı dava canlı yayımlanacak

GEORGİA'DA SEÇİME MÜDAHALE İLE SUÇLANMIŞTI



Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.



200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçmişti.



Trump, teslim olduğu 24 Ağustos'tan bu yana aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

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