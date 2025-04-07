Trump'ın "gerçekten en kötü" portresini yapan sanatçının hayatı değişti

Amerika Birleşik Devletleri'nde portre krizi sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "en kötü" portresini yapan İngiliz sanatçı, eleştirilerin “dürüstlüğünü sorgulattığını” ve kariyerini tehdit ettiğini söyledi.

Sarah A Boardman, Denver'daki Colorado eyalet başkenti binası için Trump'ın resmi portresini çizdi ve portre 2019'dan itibaren altı yıl boyunca burada asılı kaldı.

Trump, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, portre üzerinde kasıtlı olarak oynandığını öne sürdü.

Trump, Bordman'ın eski ABD Başkanı Barack Obama için yaptığı portrenin harika olduğunu ancak kendisininkinin "gerçekten en kötüsü" olduğunu söylemişti.

Boardman, eleştiriler sonrası ilk açıklamasında niyetinin, dürüstlüğünün ve yeteneklerinin sorgulandığını ifade etti.

Trump'ın iddialarını reddeden Boardman, portreyi eksiksiz yaptığını ve kasıtlı bir bozma, siyasi önyargı veya karikatürize etme durumu olmadığını söyledi.

CNN International'da yer alan habere göre sanatçı, Trump'ın yorum yapma hakkını kabul ettiğini ancak kasıt iddialarını ve "yaşlandıkça yeteneğini kaybetti" eleştirilerinin 41 yıllık işini negatif etkilediğini dile getirdi.

Boardman, toparlanamama endişesiyle karşı karşı olduğunu sözlerine ekledi.

