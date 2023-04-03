Trump'ın "gizli belgeler" soruşturmasında engelleme yaptığına dair yeni kanıtlar olduğu belirtildi

Bazı delillerin ayrıca, Trump'ın, avukatları ve danışmanları ile belgeleri nasıl tutabileceği yönünde tavsiye beklediğini gösterdiği, bu bağlamda eski başkanın, yetkililerin Mar-a-Lago'daki tüm gizli materyalleri toplamasını kasten engellemeye çalışıp çalışmadığının incelendiği vurgulandı.



Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.



Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelerken, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.



Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.