Trump’ın göç politikasının faturası: ABD’li görevliler Cibuti’de mahsur kaldı

Göçmenleri Doğu Afrika ülkesi Cibuti’ye götüren ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmenlerle birlikte Cibuti’de bir konteynerin içinde mahsur kaldığı bildirildi. Görevlilerin tehditler ve Yemen’den olası roket saldırıları ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.



The Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD’deki federal bir mahkemeye 5 Haziran Perşembe günü yapılan başvuruda, 11 ICE çalışanı ve ABD’den sınır dışı edilen sekiz göçmenin hasta olduğu ve metal bir nakliye konteynerinin içinde mahsur kaldığı belirtildi. ABD’li görevliler ile göçmenlerin sıtma ve yakınlarda yer alan Yemen’den yapılabilecek olası roket saldırısı tehdidi ile karşı karşıya olduğu bilgisi verildi.



KONTEYNER GÖZALTI MERKEZİ HALİNE GETİRİLDİ



Konu hakkında paylaşılan bilgilere göre, Boston’daki federal bir hakim, Küba, Vietnam, Myanmar, Laos ve Meksikalı göçmenlerin hava yoluyla Güney Sudan’a götürülmesine bundan iki hafta önce müdahale etmişti. Bölge Hakimi Brian E. Murphy, yapılan uçuşun, göçmenlerin insani koruma isteme şansları olmadan vatandaşı olmadıkları ülkelere gönderilmesine engel olan kararını ihlal ettiğini söylemişti. Hakim Murphy, yetkililere inceleme yapılması talimatını vermişti.



ABD’li yetkililer göçmenleri hava yoluyla ABD’ye geri getirilebilirdi. Fakat bunun yerine Cibuti’ye götürüldüler. ICE’nin üst düzey isimlerinden Mellissa Harper’ın verdiği bilgiye göre, mayıs ayının sonlarına doğru, görevliler ABD’nin Cibuti’deki Camp Lemonnier Donanma Hava Üssü’nde bir konteyneri derme çatma bir gözaltı merkezi haline getirdi. Üç yetkili ve sekiz göçmen, buradaki şartlara hazırlıksız bir şekilde ABD’nin askeri üssüne getirildi. Savunma yetkilileri Yemen’deki “terör gruplarının” olası roket saldırıları konusunda uyarıda bulunmuş olsa da ICE görevlilerinin yanında vücut zırhı ya da kendilerini koruyabilecekleri herhangi başka bir ekipman yoktu.



SICAKLIK 37 DERECE, HER GECE “SİS BULUTU”



Mahkemeye yapılan başvuruda, bölgedeki koşullar hakkında da bilgi verildi. Buna göre, gün içinde hava sıcaklığı 37 dereceyi geçiyor. Gece saatlerinde ise insanların çöp ve diğer insan atıklarını yakmaları sebebiyle yoğun bir “sis bulutu” oluşuyor.



Trump yönetimi, Hakim Murphy’nin nisan ayında verdiği ve İşkenceye Karşı Sözleşme uyarınca inceleme yapılmasını öngören kararının yürütmesinin durdurukmasını istedi. Kongre’nin 1994 yılında onayladığı bu sözleşme, ABD hükümetinin insanları işkenceye uğrayabilecekleri ülkelere göndermesine engel oluyor.



Yüksek Mahkeme’ye yapılan başvuruda ayrıca hakimin kararının “ülkelerinin geri almayı kabul etmediği göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmesi” konusundaki yetkiyi de ihlal ettiği savunuldu.



11 GÖREVLİ, GÖÇMENLERİ KORUYOR



ICE yetkilisi Harper, konuya ilişkin açıklamasında, hem ICE görevlilerinin hem göçmenlerin bakteri kaynaklı bir üst solunum rahatsızlığından mustarip olduğunu, semptomlarının arasında öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş ve eklem ağrısının bulunduğunu belirtti. Hastalara bazı tedavilerin uygulandığını söyleyen Harper, doğru bir tedavi için gerekli testlerin yapılamadığını bildirdi. Harper, Cibuti’deki ekibin elindeki ilaçların ne kadar daha yeteceğinin bilinmediğini de sözlerine ekledi.



Harper’ın verdiği bilgilere göre, ICE, ilk giden ekibin dinlenmesi için başka görevlileri de görevlendirmek durumuna kaldı. Buna göre, halihazırda 11 görevli göçmenleri korurken, iki görevli ise tıp ekibine destek oluyor.



Cumhuriyetçiler yaşanan durumdan Hakim Murphy’i sorumlu tutarken, Murphy söz konusu uçuşun, 18 Nisan tarihli geçici tedbir kararını ihlal etmesine rağmen gerçekleştirildiğini vurguluyor.

