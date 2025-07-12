Trump'ın göçmen baskınlarına mahkeme engeli

ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin göçmenlik operasyonlarındaki “şüpheye dayanmayan” durdurma ve tutuklama uygulamalarını hemen durdurma kararı verildi.

Karar, geçen hafta göçmen savunucusu örgütlerin açtığı ve Trump yönetimini “Sistematik olarak kahverengi tenli insanları hedef almakla” suçlayan davada alındı.

Davada, ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi) yetkililerinin vatandaşlık durumu net olmayanlara yönelik arama ve tutuklamalar yaptığı, hatta Los Angeles şehir merkezindeki bir gözaltı tesisinde tutulan kişilere avukatlarıyla görüşme hakkı tanımadığı iddia edilmişti.

Yargıç Maame E. Frimpong, yedi bölgede davalar sonuçlanana kadar yetkililerin "makul şüphe" olmadan insanları durdurup tutuklamasını yasakladı.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AVUKAT GÖRÜŞÜ

Yargıç, ICE görevlilerinin ırk, etnik köken, aksan, meslek veya belirli yerlerde bulunma gibi sebeplerle insanları durdurmasını da yasakladı.

Karara göre ayrıca, "B-18" kod adlı gözaltı merkezinde bulunan kişilere avukat görüşü ve güvenli telefon görüşmesi hakkı haftanın yedi günü tanınacak.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı iddiaları “iğrenç ve tamamen asılsız” olarak nitelendirirken, operasyonların “hedefli” olduğunu savundu.

Beyaz Saray ise kararın göçmenlik politikasına müdahale niteliği taşıdığını öne sürerek yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.