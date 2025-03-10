Trump'ın göz diktiği Grönland'da seçim: 57 bin kişi oy kullanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'a sahip olacağız" sözlerinin ardından adadaki genel seçimler tarihte ilk kez dünyanın gündeminde.



600 yılı aşkın süredir Danimarka Krallığı'na bağlı olan Grönland, Danimarka'nın yarı özerk denizaşırı toprağı statüsünde. Danimarka anayasasına göre referandumla bağımsızlık ilan etme hakkı da bulunuyor.

AMERİKAN ORDUSU ASKER BULUNDURUYOR



Kendi parlamentosu olsa da Dışişleri, para politikası ve savunma gibi stratejik kararlarsa Danimarka'nın kontrolünde. Amerikan ordusu ise, Grönland'ın kuzeybatısındaki Pituffik askeri üssünde kalıcı olarak asker bulunduruyor. Washington yönetimi adadaki askeri varlığını artırmak istiyor.

GENEL SEÇİMLER BELİRLEYİCİ OLACAK



ABD Başkanı Trump'ın son olarak Kongrenin ortak oturumuda "Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız" sözüne, Grönland Başbakanı Múte Egede sosyal medyada, "Satılık değiliz, Grönland bizimdir." mesajıyla yanıt vermişti. Genel seçimler adanın geleceği için belirleyici olabilir.



Grönland parlamentosu ikisi iktidar koalisyonunda yer alan altı siyasi partiden seçilecek olan yalnızca 31 milletvekiline sahip.



Anketlere göre, İktidardaki "Inuit Ataqatigiit" partisi ile, "bağımsızlık referandumu sözü veren" Simiut partisinin koalisyonu sürdürmesi olası.



Ada halkı ise bağımsızlık istediklerini söylüyor

HEM AB HEM NATO ÜLKESİ



Danimarka'nın yılda 560 milyon dolarlık hibesiyle ekonomisini ayakta tutan Grönland, hem AB hem de NATO üyesi. Kuzey Kutbu'ndaki stratejik konumu, ve milyarlarca varillik petrol yataklarının yanı sıra adada değerli madenler de bulunuyor.

Lityum ve grafit gibi 34 nadir elementten 25'i Grönland'da mevcut. Bu sebeple ABD başta olmak üzere küresel güçlerin hedefinde.



Seçimin sonucu merakla beklenirken,, Grönland'ın yasal statüsünün değişmesi için Danimarka anayasasında da değişiklik gerekiyor.