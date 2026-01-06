Trump’ın Grönland planı. Endişeler arttı, Avrupa ikilemde

Avrupa başkentlerinde alarm zilleri çalıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı ABD kontrolüne alma yönündeki ısrarlı açıklamaları, ciddi bir kriz başlığına dönüştü.

Financial Times'ın haberine göre Avrupalı liderler aylardır bu çıkışlara nasıl karşılık verileceğini tartışırken, Trump’ın Venezuela’ya yönelik askeri operasyonu endişeleri daha da derinleştirdi.

AVRUPA'NIN İKİLEMİ

Trump’ın Grönland söylemi, Avrupa Birliği ve NATO içinde karmaşaya yol açtı. Bir yandan Danimarka ile açık dayanışma sergilenirken, diğer yandan Ukrayna savaşı ve Avrupa’nın güvenliği konusunda Washington’a duyulan ihtiyaç, sert bir tepki verilmesini zorlaştırıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi durumu, “Danimarka ile dayanışma net. Ancak Ukrayna’da ABD’ye ihtiyacımız var. Çok ince bir çizgide ilerliyoruz.” sözleriyle özetledi.

VENEZUELA OPERASYONU ENDİŞELERİ ARTIRDI

Avrupalı diplomatlara göre, Trump’ın Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan Venezuela operasyonu, ABD’nin uluslararası hukuk sınırlarını zorlamaktan çekinmeyeceğini gösterdi.

Yetkililer, bu operasyonun Trump’ın Grönland’a yönelik tehditlerinin de ciddiye alınması gerektiğinin bir işareti olduğunu belirtiyor.

GRÖNLAND NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Trump, Grönland’ı ABD’nin “ulusal güvenliği” açısından vazgeçilmez görüyor. Nadir toprak elementleri bakımından zengin olan ada, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara ve askeri teknolojilere kadar pek çok alanda kritik öneme sahip.

Ayrıca Kuzey Kutbu’nda eriyen buzulların yeni deniz ticaret yolları açması bekleniyor. ABD’nin adada halihazırda Pituffik Uzay Üssü bulunmasına rağmen, Trump tüm adanın kontrolünü istiyor.

TRUMP'IN HEDEFLERİ GRÖNLAND İLE SINIRLI DEĞİL

Trump’ın sert söylemi yalnızca Grönland’la sınırlı değil. Venezuela operasyonunun hemen ardından Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu açıkça hedef alan Trump, olası bir müdahalenin “kulağa hoş geldiğini” söyledi.

İran’daki protestolara da değinen Trump, göstericilerin öldürülmesi halinde ABD’nin “çok sert karşılık vereceğini” ifade etti. Meksika’yı uyuşturucu kartelleri üzerinden tehdit eden Trump, Küba için ise “çöküşe hazır” yorumunu yaptı.

SIRADA NE VAR?

Avrupalı uzmanlara göre asıl soru hala yanıtsız. Trump’ın Grönland üzerindeki baskısı sonuç vermezse sırada hangi ülke var?

Avrupa, bu belirsizlik ortamında ABD’ye olan güvenlik bağımlılığını azaltma gerekliliğini artık daha açık biçimde tartışmaya başlıyor.