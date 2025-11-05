Trump’ın gümrük vergileri Yüksek Mahkeme’de: 3 trilyon dolarlık karar

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın olağanüstü yetkiler kullanarak getirdiği gümrük vergilerinin hukuka uygunluğunu görüşecek.

Daha önce üç alt mahkeme, Başkan Donald Trump'ın küresel çapta gümrük vergileri uygulamak için olağanüstü yetkilerini kullanmasının yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Genellikle başkanlık yetkisinin geniş kullanımına olumlu yaklaşan ve Trump tarafından atanmış üç yargıcın da görev yaptığı Yüksek Mahkeme, bu konuda son sözü söyleyecek. Yüksek Mahkeme, yaklaşık iki düzine acil temyiz başvurusunda büyük ölçüde Trump'ın yanında yer alarak, davalar sonuçlanana kadar onun ikinci dönem gündeminin bazı kısımlarının geçici olarak yürürlüğe girmesine izin vermişti. Ancak bugün görüşülecek bu dava, mahkemenin bir Trump politikası hakkında nihai karar vereceği ilk örnek olma niteliği taşıyor. Davanın hem siyasi hem de mali riskleri oldukça büyük.

Trump, gümrük vergilerini ekonomi ve dış politikasının merkezine yerleştirmiş ve Yüksek Mahkeme'nin aleyhine karar vermesinin bir "felaket" olacağını söylemişti.

GÜMRÜK VERGİLERİ NASIL UYGULANDI?

Gümrük vergileri, bitmiş ürünleri veya parçaları ithal eden şirketler tarafından ödeniyor ve ortaya çıkan ek maliyetler tüketicilere yansıtılabiliyor.

Hükümetin raporuna göre, eylül ayına kadar bu vergilerden 195 milyar dolar hasılat elde edildi.

Anayasa, gümrük vergisi koyma yetkisini Kongre'ye veriyor. Buna karşın Trump, 1977 tarihli Uluslararası Olağanüstü Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında ulusal olağanüstü hal ilan ederek Kongre onayı olmadan hareket etme yetkisi talep etti.

Trump, şubat ayında ABD sınırından yasa dışı göçmen ve uyuşturucu akışının ulusal bir olağanüstü hal oluşturduğunu belirterek Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi koymak için bu yasayı devreye soktu.

Gerekçe olarak bu üç ülkenin söz konusu akışı durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini öne sürdü.

Nisan ayında ise ABD'nin uzun süredir devam eden ticaret açıklarını "ulusal bir olağanüstü hal" olarak niteleyerek küresel çapta gümrük vergileri uygulamaya başladı.