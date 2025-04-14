Penguenler Trump'a karşı protesto düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri 90 günlüğüne askıya alınmış olsa da ekonomik kargaşa sürüyor ve penguenler bu durumdan hiç memnun değil.



Trump gümrük vergilerini açıklarken, üzerinde insan yaşamayan ve yalnızca penguenler ile foklara ev sahipliği yapan Avustralya’ya bağlı Heard ve McDonald Adaları’na yüzde 10 gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.



Bu karara tepki olarak bir sosyal medya hesabı açılırken, #PenguinsAgainstTrump (Penguenler Trump’a Karşı) etiketiyle dijital bir direniş de başlatıldı.



Ancak penguenler burada durmak niyetinde değil. Trump’a karşı "kanat çırpmaktan" vazgeçmeyen bu kararlı kuşlar, direnişin bir sonraki aşamasına geçiyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun açıklamasına göre, 16 Nisan Çarşamba günü adalarda sembolik bir "protesto yürüyüşü" düzenlenecek.



Penguins International, Antarktika penguenlerinin okyanustan üreme alanlarına yıllık göçünü canlı yayınlayacak ve etkinliğe Luc Jacquet'nin 2005 yapımı çarpıcı Fransız belgeseline bir gönderme yaparak 'Penguenlerin Protesto Yürüyüşü' adını verecek.



Kar amacı gütmeyen kuruluşun icra direktörü David Shutt şunları söyledi: "Heard ve McDonald Adaları’ndaki vahşi penguenler, uygulanan gümrük vergilerinden çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya. Bugün, var olan 18 penguen türünden dokuzu ya hassas ya da nesli tükenme tehlikesi altında olarak listelenmiş durumda."



"Antarktika penguenlerine olan beklenmedik ilgi, bir bütün olarak penguen türlerine dikkat çekmek için kullanabileceğimiz bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı, gezegenimizin iyiliği için onları korumaya yönelik bir adım atmak adına değerlendirdiğimiz için minnettarız."



Protesto yürüyüşü, 16 Nisan Çarşamba günü kar amacı gütmeyen kuruluşun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca 25 Nisan’da Dünya Penguen Günü kutlanacak.