Trump'ın gümrük vergilerine Rusya'dan üst düzey tepkiler

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapsamlı gümrük vergilerinin “Uluslararası ticaretin temellerine saygısızlık” olduğunu belirterek küresel bir ticaret savaşı konusunda endişelerini dile getirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlediği televizyon yayınıyla canlı verilen basın toplantısında, söz konusu vergilerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının açıkça ihlali olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:



“Washington, artık kendisini uluslararası ticaret hukukunun normlarına bağlı hissetmediğini açıkça ortaya koymaktadır.”



Zaharova ayrıca, “Küresel ekonomiye yönelik herhangi bir şok, büyümede yavaşlama ve genel tüketimde düşüş tehdidi anlamına gelir ki, bu da birçok küresel süreç üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Bu tür gelişmeler, dünyanın iki büyük ekonomisi arasında yaşandığında çok daha ciddi endişelere yol açıyor.” ifadelerini kullandı.





Aynı gün konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da gelişen ticaret savaşını önemli bir risk olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:



“Küresel ticarette tektonik değişimler yaşanıyor. Bunların dünya ekonomisini nereye götüreceğini ve Rusya’yı nasıl etkileyeceğini öngörmek şu aşamada oldukça zor. Ancak bu, dikkate almamız gereken yeni ve ciddi bir risk.”