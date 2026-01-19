Trump'ın gündemi yine Grönland. "Artık zamanı geldi"

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ni (AB) alarma geçiren Grönland çıkışlarını sürdürüyor.

Sık sık ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" söyleyen Trump, Danimarka'nın Grönland'ı "Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadığını" savundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ABD Başkanı, NATO'nun Danimarka'yı, Grönland'ı Rus tehdidinden koruması için 20 yıldır uyardığını öne sürdü ve "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GRÖNLAND GÜNDEMİ

ABD Başkanı Trump son günlerde sık sık ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" tekrarlıyor.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği ifade edilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu vurgulanmıştı.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD'nin bu yöndeki taleplerini reddetmişti.

Avrupa ülkeleri Grönland'a küçük askeri birlikler gönderme kararı alınca Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

ABD’nin ilgisinin arkasında, Arktik bölgedeki askeri denge, Rusya ve Çin’e karşı güvenlik kaygıları ile Grönland’daki zengin maden kaynakları bulunuyor. Ancak kamuoyu yoklamalarına göre Grönland halkının yüzde 85’i ABD’nin parçası olmayı kesin olarak reddediyor.