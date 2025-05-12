Trump'ın hamlesi bekleniyor: Filistin'i tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri?

Dünya basınında ABD'nin Filistin'i bir devlet olarak tanımaya hazırlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla arasına mesafe koyduğu yönünde iddialar son günlerde sıklıkla dile getiriliyor.

Diğer yandan İsrail basınına göre Netanyahu, Trump ile arasının bozulduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin devletini tanımaya hazırlanan ülkelere tehditte bulunarak, böyle bir hamlenin “tek taraflı eylemleri” beraberinde getireceğini söyledi.



FİLİSTİN DEVLETİNİ HANGİ ÜLKELER TANIYOR?

Filistinliler, asırlardır yaşadıkları topraklarda kurdukları devletin tanınmasını ve iki devletli çözümü talep ediyorlar. Peki dünya üzerinde hangi devletler Filistin'i tanıyor?

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 146'sının Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanıyor. Bu ülkelere Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüye sahip Vatikan da dahil edilince bu sayı 147'ye çıkıyor. Bu da uluslararası toplumun yaklaşık yüzde 75'ine karşılık geliyor.



İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze Savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinden de Filistin'in tanınmasına yönelik destek arttı.

22 Mayıs 2024'te Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i 1967 öncesi sınırlarına göre, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere tanıdıklarını duyurdu.

Slovenya ise 4 Haziran 2024'te Filistin devletini tanıyan son Avrupa ülkesi oldu. Ayrıca, Meksika 20 Mart 2025'te ve Ermenistan 21 Haziran 2024'te Filistin'i resmen tanıdı.



Filistin, 2012'den beri Birleşmiş Milletler'de üye olmayan gözlemci devlet statüsünde. Ayrıca Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve UNESCO üyesi.

HANGİ ÜLKELER TANIMIYOR?

Filistin'i resmi olarak tanımayan ülkeler arasında dünyanın en zengin yedi ülkesi, yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7 ülkeleri de yer alıyor.



TÜRKİYE 1988'DE TANIDI

Türkiye, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) bağımsızlıK ilan etmesinin ardından 1988'de Filistin devletini tanımıştı.

Aynı zamanda Türkiye, Birleşmiş Milletler'de Filistin kararları lehine oy kullanırken, uluslararası forumlarda da Filistin haklarını savunuyor.