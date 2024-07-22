Trump'ın Harris'e binlerce dolar bağışladığı ortaya çıktı

ABD basınında yer alan haberlere göre finansal kayıtlar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e 2011'de 5 bin dolar, 2013'te ise bin dolarlık bağış yaptığını gösteriyor.



Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump'ın başkanlığı öncesinde, Harris'e Kaliforniya başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara bağışları sosyal medyada da gündem oldu.

KIZI IVANKA DA BAĞIŞ YAPMIŞ

Uzmanlar Trump'ın, iş insanı olarak Demokrat Partiye yaptığı eski bağışlarının olağan bir durum olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da 2014'te Harris'ın kampanyasına 2 bin dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı. Trump her iki bağışı da sivil vatandaşken yaptı.



The Sacramento Bee gazetesinin 2020'deki haberinde, Trump'ın ABD başkanlığı için adaylığını açıkladığı 2015'te, Harris'in söz konusu bağışları "insan hakları savunucusu bir vakıfa" bağışladığı belirtilmişti.

TRUMP'IN BİR NUMARALI RAKİBİ

Trump, ilk başkanlık yarışını 2015 yılında başlattı. Harris ise, ABD Senatosu'na seçilmeden önce 2011-2017 yılları arasında Kaliforniya başsavcısı olarak görev yaptı.

Biden'ın başkan yardımcısı olan Harris, mevcut başkanın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Demokrat adaylığı için en önde gelen isimlerden biri olarak görülüyor.