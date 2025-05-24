Trump'ın Harvard kararı kraliyet ailesini vurdu

Belçika tahtının varisi Prenses Elisabeth, Harvard Üniversitesi'nde Kamu Politikası alanında yüksek lisans eğitimi alırken, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı yeni bir kararla eğitimine devam edip edemeyeceği belirsizliğe girdi.



Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul yetkisini iptal ederek, üniversitenin yabancı öğrencileri kaydetmesini ve mevcut öğrencilerin eğitimini sürdürmesini engelledi.

6 BİN 800 ÖĞRENCİNİN GELECEĞİ TEHLİKEDE



Bu karar, Harvard'da eğitim gören aralarında Prenses Elisabeth'in de bulunduğu yaklaşık 6 bin 800 uluslararası öğrenciyi, yasal statülerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bıraktı.



Prenses Elisabeth, 2024 Eylül ayında Harvard Kennedy School'da iki yıllık Kamu Politikası yüksek lisans programına başlamış ve ilk yılını tamamlamıştı.

KRALİYET AİLESİ DE ENDİŞELİ



Şu anda yaz tatili için Belçika'da bulunan prensesin, ikinci yıl için ABD'ye dönüp dönemeyeceği belirsizliğini koruyor.



Belçika Kraliyet Sarayı, "Bu kararın prenses üzerindeki etkilerini değerlendirmekteyiz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.



HARVARD, TRUMP YÖNETİMİNE DAVA AÇTI



Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin kararına karşı Boston'da federal mahkemede dava açtı. Üniversite, bu adımın anayasal hakları ihlal ettiğini ve akademik özgürlüğe yönelik bir misilleme olduğunu savunuyor.



Mahkeme, geçici olarak bu kararı durdurdu; ancak uzun vadeli sonuçlar henüz netleşmedi.



Bu gelişmeler, yalnızca Prenses Elisabeth'i değil, Harvard'daki ve diğer üniversitelerdeki binlerce uluslararası öğrenciyi etkiliyor. Öğrenciler, eğitimlerine devam edebilmek için alternatif planlar yapmak zorunda kalabilirler.

PRENSES'İN HARVARD GEÇMİŞİ



Prenses Elisabeth, Oxford Üniversitesi'nde Tarih ve Politika eğitimi aldıktan sonra Harvard'da yüksek lisans yapmaya başlamıştı.



Çok dilli ve uluslararası deneyime sahip olan prensesin, bu belirsizlik karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.



Bu durum, ABD'nin uluslararası öğrenciler ve akademik kurumlarla olan ilişkilerini ve politikalarını yeniden değerlendirmesine neden olabilir.