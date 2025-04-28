Trump'ın hayal kırıklıkları: 2 hafta içinde Putin için açıklama yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Roma dönüşünde gazetecilere konuştu.

Vatikan'da Papa Francis'in cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı son görüşmenin iyi geçtiğini söyleyen Trump, görüşmeler sırasında süren bombardımana ise şaşırdığını söyledi.

Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından dolayı çok hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Bu süreçte Putin'den beklentilerine yönelik soruya yanıt veren Trump, "Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, bir gazetecinin "Putin'e güveniyor musunuz?" sorusuna, ayrıntılara girmeden, "Yaklaşık iki hafta içinde (bu konuda) size haber vereceğim" yanıtını verdi.

"ZELENSKİ DURUMU ANLIYOR"

ABD Başkanı cumartesi günü Vatikan'da Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, bu görüşmenin "tarihi" olabileceğini söyledi. Saatler sonra Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış konusundaki isteğini sorguladı.

Trump, Vatikan'daki görüşmede Zelenski için "daha sakin" nitelendirmesi yaparak, "Bence durumu anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik kesin konuşmayan Trump, Zelenski'nin kendisine "daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu" söylediğini aktararak, "Ne olacağını göreceğiz" diye ekledi.

