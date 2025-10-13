Trump'ın hedefi yine üniversiteler: Yozlaştılar

Trump yönetimi, Harvard başta olmak üzere birçok üniversiteyle Trump yönetimi arasında Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestolarıyla başlayan ve fon durdurmaya kadar giden gerilim sürüyor.

Trump, medya platformu Truth Social hesabından yükseköğretim kurumlarına ilişkin paylaşım yaptı. ABD'deki üniversitelerin tarihin büyük bir bölümünde ülkenin stratejik varlığı olduğunu ifade eden Trump, ancak bu kurumlarının büyük bir kısmının yolunu kaybederek, "ABD karşıtı ideolojilerle yozlaştığını" öne sürdü.

"LİYAKAT VE SIKI ÇALIŞMA"

Trump, yönetiminin büyük bir reform ile bunu düzeltmek için işe koyulduğunu belirterek, "Ülkemizin büyük üniversiteleri, 'grup kimliği'nden önce liyakat ve sıkı çalışmaya bir kez daha öncelik verecek." ifadesini kullandı.

"Irk veya cinsiyet temelinde yasa dışı ayrımcılık yapmaya devam eden üniversiteler için, federal yasayı hızla ve güçlü şekilde uygulama çabalarımızı sürdüreceğiz." diyen ABD Başkanı, öte yandan yükseköğretimde "altın çağı" başlatmaya yardımcı olmak isteyen kurumları federal hükümet ile anlaşma imzalamaya davet etti.



SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Trump, anlaşma imzalayacak üniversitelerin personel alımı ve öğrenci kabullerinde "ırkçı" yaklaşımı bırakacaklarını belirterek Amerikalıların, kanıtlanmış başarıları ve potansiyellerine uygun muamele görmeyi hak ettiklerini kaydetti.

Trump yönetimi, başta Harvard olmak üzere ülkedeki birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8.7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

ABD Gelir İdaresi (IRS) de Harvard Üniversitesi'nin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini açıklamıştı.