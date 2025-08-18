Trump'ın hedefinde bu kez seçim sistemi var

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 ara seçimleri öncesinde seçim sistemine yönelik yeni bir hamleye hazırlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, posta yoluyla kullanılan oy pusulalarının ve elektronik oylama makinelerinin kaldırılması için bir hareket başlatacağını söyledi.



Trump, bu makinelerin “çok pahalı, tartışmalı ve hatalı” olduğunu savunarak, bunun yerine su damgalı kağıt pusulaların kullanılmasını önerdi. “Kağıt pusula on kat daha ucuz, daha hızlı ve seçim gecesi kazananı net şekilde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

"POSTA YOLUYLA OYLAMA YAPAN TEK ÜLKE"

ABD’nin “dünyada posta yoluyla oylama yapan tek ülke” olduğunu iddia eden Trump, diğer ülkelerin bu sistemi “kitlesel sahtekarlık” nedeniyle terk ettiğini öne sürdü. Demokratları “eşi benzeri görülmemiş düzeyde hile yapmakla” suçlayan Trump, bu girişimin Demokratlar tarafından güçlü şekilde engellenmeye çalışılacağını belirtti.



Başkan ayrıca, eyaletlerin seçimleri sayma ve tablolama konusunda federal hükümetin “bir ajanı” olduğunu iddia ederek, “Eyaletler, ülkenin iyiliği için başkanın talimatlarını uygulamak zorundadır” dedi.

DEMOKRATLARI YERDEN YERE VURDU



Trump, açıklamasında Demokratların “açık sınır politikaları, trans bireylerin kadın sporlarına katılımı ve ‘woke’ gündemi” gibi başlıklar üzerinden de eleştiriler yöneltti.



Son olarak “Adil ve dürüst seçimler olmadan, güçlü sınırlar olmadan bir ülke olamazsınız” diyen Trump, Cumhuriyetçi Parti ile birlikte “seçimlere dürüstlük ve bütünlük getirmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini” vurguladı.